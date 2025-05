São Paulo terá atletas de Cotia em todas as finais europeias: confira quem são

Por último, Antony, campeão da Copinha com o clube paulista em 2019, irá defender o Real Betis na decisão da Liga de Conferência em duelo diante do Chelsea. O atacante subiu à equipe principal em 2019 e se transferiu ao Ajax, da Holanda, no ano seguinte. No total, atuou 49 vezes com as cores do São Paulo e acumulou seis gols e assistências.

Com uma base prestigiada no mundo da bola, o São Paulo já está lançando uma nova safra de jogadores. Lucas Ferreira e Matheus Alves, ambos crias de Cotia, assumiram os papéis de Lucas Moura e Oscar no período de suas lesões e vêm tendo bons desempenhos.

Os dois devem ser mais uma vez titulares no próximo confronto da equipe, contra o Palmeiras neste domingo, em partida que ocorre no Allianz Parque às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Confira as datas das finais europeias:



PSG x Inter de Milão - 31/05 - 16h (de Brasília)



Manchester United x Tottenham - 21/05 - 16h (de Brasília)