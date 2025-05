Santos inicia venda de ingressos para duelo com Ceará no Allianz; veja preços

O Santos iniciou, nesta sexta-feira, a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo será na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes devem ser adquiridos através do site ingressodevantagens.com.br. O acesso será somente através de QRCode (não haverá o reconhecimento facial).

A venda de ingressos na bilheteria para a torcida do Santos funcionará no portão B, no dia da partida, das 14h às 21h. A venda para a torcida adversária será no portão D, no dia da partida, das 18h às 21h.