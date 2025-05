Roger admite queda de rendimento do Inter e projeta próximos jogos pela Libertadores

Com a derrota em solo colombiano, o Internacional deixou a zona de classificação do Grupo F da Copa Libertadores. Roger lamentou a situação do Colorado, mas projetou os próximos jogos da equipe na competição. Caso os gaúchos vençam estes compromissos, garantem suas vagas às oitavas de final.

"Ainda temos o controle disso estar nas nossas mãos. Temos duas partidas e duas vitórias nesses jogos, nos dá a classificação. É um elenco muito equilibrado. Com relação à classificação, é claro que agora, estando atrás, gera muita preocupação, mas a gente acredita que com dois jogos ainda pela frente, temos muitas chances", finalizou o treinador.

Próximos Jogos

No dia 15 deste mês, o Internacional visitará o Nacional-URU. Depois, no dia 28, encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores em casa, diante do Bahia. Agora, o Colorado foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe gaúcha enfrenta o Botafogo, fora de casa, às 20h (de Brasília).