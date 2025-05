Palmeiras x São Paulo: Veja o que mudou desde o último Choque-Rei

Já Lucas Moura ficou afastado dos gramados por mais de um mês devido a um trauma no joelho direito. O camisa 7 voltou a atuar pela equipe na última sexta-feira, contra o Fortaleza, e pode voltar a ser titular no Choque-Rei.

Por fim, Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante o duelo com o Botafogo, no dia 16 de abril. O atacante deve perder o restante da temporada pelo São Paulo.