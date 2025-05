Palmeiras defende invencibilidade de sete jogos contra o São Paulo

O Palmeiras entra em campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, para um Choque-Rei válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar os três pontos, o time busca manter a invencibilidade que já dura sete confrontos contra o São Paulo, com três vitórias e quatro empates.

O último revés palmeirense no clássico ocorreu no dia 13 de julho de 2023, quando o Verdão foi superado por 2 a 1, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A derrota resultou na eliminação da equipe da competição.

Desde então, o Palmeiras não só evitou novos tropeços diante do Tricolor como venceu alguns jogos com autoridade, dentre eles a expressiva goleada por 5 a 0 sobre os são-paulinos, no Allianz Parque, também pelo Brasileirão.