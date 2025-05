Neuer retornará ao Bayern para a despedida de Mueller em Munique

O capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, retornará após dois meses de ausência, ao lado do veterano Thomas Mueller, que jogará sua última partida em casa pelo clube no sábado.

Em declarações à imprensa na sexta-feira, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, confirmou que Neuer retornará de sua lesão para o jogo em casa contra o Borussia Moenchengladbach.

O Bayern, que conquistou seu 34º título alemão no último fim de semana, receberá o escudo da Bundesliga após a partida, com o atacante Harry Kane pronto para levantar o título da equipe pela primeira vez em sua carreira.