Mugni projeta duelo entre Santos e Ceará e fala sobre gramado do Allianz Parque

Com três assistências no Brasileirão, Mugni é o segundo jogador com mais passes para gol no campeonato, atrás apenas de Alan Patrick, com quatro. Na temporada, já são sete assistências em 21 jogos.

"Não ligo muito para números, mas é algo importante. Para mim, é bom pois como meia do time eu tenho que contribuir com os gols com frequência. Eu tento ajudar, marcar e ir bem taticamente, mas quanto mais conseguir aumentar estes números, melhor para o time", concluiu.

O confronto entre Santos e Ceará está marcado para às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.