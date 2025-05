Lucas pode voltar a ser titular do São Paulo enfrentando o mesmo rival contra o qual se lesionou

Lucas Moura pode voltar a ser titular do São Paulo justamente no clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante está recuperado de um trauma no joelho direito que o afastou dos gramados por mais de um mês. Coincidentemente o problema físico de Lucas aconteceu contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Sem perder há 12 jogos, o São Paulo quer ampliar a sequência com uma vitória sobre um de seus maiores rivais e conta com Lucas para manter a invencibilidade, subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e, de quebra, enfraquecer o rival na briga pela liderança da competição.