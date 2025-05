Inspirada na conquista do Paulistão de 1975, São Paulo divulga nova camisa para o resto da temporada

Nesta sexta-feira, o São Paulo anunciou seu novo uniforme para o restante da temporada. O manto será inspirado na camisa cinza usada pelos goleiros que defenderam o Tricolor na conquista do Campeonato Paulista de 1975.

A cor do uniforme também é uma homenagem à fornecedora de material da equipe, a New Balence, que está comemorando o Grey Days.

A nova camisa traz muitos detalhes, como a frase "Grey Days" na parte de trás da gola. Além disso, no interior do escudo, que já é tradição da New Balance, está escrito "Paulistão 1975 - 50 anos".