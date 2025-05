Giro europeu: Milan bate Bologna e chega à 3ª vitória seguida no Italiano

Os gols

O Bologna abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo, com Riccardo Orsolini. O jogador recebeu de Thijs Dallinga e finalizou firme para as redes.

A reação do Milan começou aos 28, com Santiago Giménez. Pulisic soltou para o companheiro, que saiu cara a cara com o goleiro ?ukasz Skorupski e não perdoou.

Até que seis minutos depois, Christian Pulisic pegou a sobra dentro da grande área e virou o marcador para os mandantes.

Ainda deu tempo de Santiago Giménez fazer o seu segundo na partida para fechar a conta. Aos 47 minutos, o jogador dominou o passe de Samuel Chukwueze, limpou a marcação e finalizou para marcar um bonito gol.