Flamengo espera recuperar "alto nível" diante do Bahia

O Flamengo acumula dois jogos sem apresentar o desempenho esperado por sua torcida. A derrota para o Cruzeiro e o empate diante do Central Córdoba deixaram a equipe carioca em estado de alerta. O técnico Filipe Luís espera que o time se recupere no compromisso diante do Bahia, pelo Brasileirão 2025.

"Não há nada melhor do que ter a oportunidade de jogar diante da nossa torcida para vencer, recuperar a confiança e voltar ao caminho das vitórias", disse o treinador.

A derrota para o Cruzeiro deixou o Flamengo fora da liderança da competição nacional, na terceira colocação. A desvantagem para Palmeiras e Red Bull Bragantino é de dois pontos (16 a 14).