Félix Torres vai da titularidade ao fim da fila, e Corinthians já não descarta venda

Com a chegada de Dorival Júnior, Félix ficou escanteado. Mesmo com a ausência de Gustavo Henrique, entregue ao departamento médico, o treinador tem utilizado a dupla André Ramalho e Cacá.

Sendo assim, a diretoria do Corinthians está aberta a ouvir propostas pelo atleta e não dificultará sua saída se receber uma oferta considerada vantajosa.

O Timão investiu cerca de R$ 6,5 milhões (R$ 31 milhões) para contratar Félix Torres do Santos Laguna-MEX, no início do ano passado. O defensor, contudo, conviveu com altos e baixos e passou longe de ser uma unanimidade no setor. Ao todo, foram sete partidas disputadas pelo clube do Parque São Jorge. Seu contrato vai até o fim de 2028.

Ainda em 2024, os mexicanos chegaram a entrar com uma ação na Fifa alegando falta de pagamento do Corinthians. O caso está sendo avaliado pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) e ainda não teve um desfecho.