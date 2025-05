Ex-Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira é eleito o técnico do mês de abril na Premier League

O técnico português Vitor Pereira, com passagens por Corinthians e Flamengo, segue fazendo sucesso na Inglaterra. Nesta sexta-feira, ele foi eleito o técnico do mês de abril da Premier League, devido à grande campanha de recuperação que faz com o Wolverhampton, clube que estava lutando contra o rebaixamento.

Antes da chegada de Vitor Pereira, o Wolves estava na 17ª posição do Campeonato Inglês. Após 22 jogos com o português no comando, a equipe inglesa venceu 12 duelos e agora se encontra na 13ª posição com 41 pontos. Faltando três rodadas para o fim da competição, o time não corre mais riscos de cair.

Além disso, no mês de abril, o Wolverhampton venceu todos os seus cinco jogos, acumulando 100% de aproveitamento, o que ressaltou ainda mais o trabalho de Vitor Pereira a frente da equipe.