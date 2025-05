Escalação do Santos: Cleber Xavier faz treino tático de olho no Ceará

Em contrapartida, o comandante não poderá com João Schmidt, que sofreu uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda. O volante se juntou a Neymar e Guilherme no departamento médico. Os atacantes também se recuperam de contusão muscular.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Luisão, Zé ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Soteldo.

O Santos recebe o Ceará na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão. A venda de ingressos começou nesta sexta-feira.

O Peixe está na 19ª colocação do torneio, com quatro pontos. O Vozão é o sétimo, com 11.