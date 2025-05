Em boa fase no Palmeiras, Estêvão e Vitor Roque tentam quebrar "tabu" contra o São Paulo

Solta a voz, Cria! ?? pic.twitter.com/OYwSEvP7BB

Estêvão já disputou 12 clássicos pelo Palmeiras, dos quais quatro foram contra o São Paulo. Apesar do destaque e do crescente protagonismo na equipe de Abel Ferreira, o futuro jogador do Chelsea ainda busca seu primeiro gol em confrontos desse porte.

Vitor Roque é outro que tenta desencantar. O atacante, que disputou quatro clássicos pelo Palmeiras até o momento (três contra o Corinthians e um contra o São Paulo), chegou a marcar contra o Corinthians, mas teve seu gol anulado pelo VAR. Diante do Tricolor, entretanto, o atleta de 20 anos terá nova uma oportunidade para alcançar esse objetivo.

O momento é positivo para o time como um todo. Com a classificação na Libertadores garantida e em uma sequência de três vitórias seguidas, o Palmeiras tenta manter a confiança elevada para se manter na liderança do Brasileirão, onde se encontra atualmente com 16 pontos.