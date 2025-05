Derrotado na altitude, Fluminense decide classificação diante da torcida

O Fluminense foi derrotado pelo San Jose-BOL, nesta quinta-feira, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado fez os tricolores saírem da liderança do Grupo F da competição internacional.

Os cariocas foram a campo com uma equipe alternativa na Bolívia. O técnico Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro e o Fluminense foi comandado por Alexandre Mendes. Com o revés, os cariocas, que têm sete pontos, caíram para a vice-liderança, e o Once Caldas, com nove unidades, é o novo líder.

Todos os segundos colocados das chaves da Sul-Americana disputarão um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores, em confrontos definidos através de sorteio. Apenas os primeiros vão diretamente à fase de mata-mata.