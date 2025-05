Chapéu no Real? Beckham revela que quase foi para o Barcelona: 'recebi uma ligação'

"Meu sonho sempre foi jogar no Real, desde pequeno. Quando percebi que o United queria me negociar, deixei claro que só aceitaria ir para o Madrid. Em menos de dois dias, tudo que tinham costurado com o Barcelona teve que ser desfeito", disse ele.

Carreira de Beckham

Beckham esteve no Real Madrid dos Galáticos, com Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Luís Figo e Raul. Pelo clube merengue, o meia inglês venceu a Super Copa da Espanha em 2004 e o Campeonato Espanhol em 2007. Beckham entrou em campo 159 vezes, marcou 20 gols e deu 51 assistências.

Depois da saída do Real Madrid em 2007, o jogador assinou com o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Beckham chegou a voltar à Europa para defender a camisa do Milan, foi mais uma vez para os Estados Unidos e encerrou sua carreira no Paris Saint-Germain, em 2013.