Cuca admite culpa por derrota do Atlético-MG: "Não tem justificativa"

Nesta quinta-feira, no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, o Atlético-MG sofreu uma virada por 3 a 2 do Deportes Iquique, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. Após o jogo, o técnico Cuca assumiu a culpa da derrota.

"Acho que hoje todo o adjetivo que for usado contra nós vai ser apropriado. Não tem justificativa, não tem explicação. É difícil explicar, um jogo controlado e, de repente, muda tudo. Então, lógico que o astral vira outro, eles se fecham bem, a energia do estádio contagia e você acaba perdendo o jogo. Estamos muito aborrecidos. Procurar entender o que aconteceu. Temos que encontrar soluções. Hoje, o culpado do resultado sou eu", afirmou em entrevista coletiva.

Com cinco pontos, o Galo cai para a segunda posição da chave, já que o Cienciano venceu o Caracas (3 x 1) e assumiu a liderança, com seis pontos. Com dois jogos para o fim da fase de grupos, o treinador diz estar confiante na classificação, apesar de pontuar que a equipe precisa ter um desempenho melhor.