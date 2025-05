Com Oscar, São Paulo faz trabalho tático em preparação para o Choque-Rei

Existe a possibilidade de Oscar estar entre os relacionados para o clássico diante do Palmeiras caso a comissão entenda que ele está apto fisicamente. O meia está em fase final de recuperação após lesão muscular na coxa esquerda e tem treinado junto ao elenco do São Paulo. Sua presença no duelo, entretanto, não é garantida.

O atacante Henrique, que se recupera de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, correu no gramado e seguiu tratamento com a fisioterapia no REFFIS Plus. Ele ainda será desfalque neste domingo.

Além de Henrique, o São Paulo ainda deve ter as baixas de outros três atletas, que seguem entregues ao DM. São eles: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Igor Vinícius (lombalgia).

Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com três reforços: Lucas, Arboleda e Pablo Maia. O camisa 7 vem ganhando tempo de jogo aos poucos e pode voltar ao time titular. Já o zagueiro e o volante também estão recuperados de lesão e estarão à disposição do treinador.

O São Paulo encerra a preparação para o Choque-Rei na manhã deste sábado. A bola rola neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação da Série A, com nove pontos, e quer aproveitar o embalo para vencer o rival e subir na tabela.