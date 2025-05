Botafogo avança em preparação para duelo pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, no CT Lonier, o Botafogo seguiu sua preparação para enfrentar o Internacional, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, no Estádio Nilton Santos, a partir das 20h (de Brasília).

Sob o comando de Renato Paiva e sua comissão técnica, o elenco alvinegro participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.