Bayer Leverkusen oficializa saída do técnico Xabi Alonso

Na manhã desta sexta-feira, o Bayer Leverkusen oficializou a saída do técnico Xabi Alonso ao final da temporada. O treinador espanhol possuía contrato até junho de 2026.

A tendência é que ele seja o sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Com isso, o técnico italiano pode avançar nas negociações para fechar com a Seleção Brasileira.

"O Bayer 04 conquistou reconhecimento duradouro no mundo do futebol graças ao sucesso almejado sob o comando de Xabi Alonso. Levar o Campeonato Alemão à Leverkusen invicto, além de vencer a Copa da Alemanha, chegar à final da Liga Europa e vencer a Supercopa nos deixa muito orgulhosos", comentou Fernando Carro, CEO do clube alemão.