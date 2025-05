Auxiliar do Fluminense cita dificuldades com a altitude em derrota na Sul-Americana

Em seguida, o auxiliar do Fluminense analisou o jogo. Mendes disse que um dos principais fatores para a derrota do time brasileiro foi a falta de eficiência nas chances criadas.

"Se você não concretizar as situações que você cria, em algum momento o adversário marcar. Criamos situações de circulação de bola, troca de corredor, mas não foi o suficiente para a gente finalizar com o gol. Existiram situações reais, mas não tivemos no terço final a capacidade e a eficiência", analisou o profissional.

Foco no Brasileiro

Agora, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro. Com Renato Gaúcho de volta no banco de reservas, o Tricolor visita o Atlético-MG neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada da competição.