Allan celebra oportunidades recebidas no Palmeiras e valoriza união do elenco

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o meio-campista Allan celebrou as oportunidades que tem recebido do técnico Abel Ferreira e destacou a união do elenco alviverde.

"Fico muito feliz pelas oportunidades que eu tenho aqui. São cinco meses de muito trabalho e fico feliz pela forma como as coisas vêm acontecendo. Temos um grupo novo, chegou muita gente nova no início do ano. Balançamos um pouco, mas encontramos um rumo. O grupo é muito fechado também, gostamos de estar juntos e ficamos felizes pelo bom momento que estamos vivendo", declarou o atleta de 21 anos.

Na última quarta, o Verdão derrotou o Cerro Porteño por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência e marcou a estreia de Allan como titular no torneio continental.