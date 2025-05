Alexis Mac Allister, do Liverpool, é eleito o jogador do mês de abril no Campeonato Inglês

O argentino Alexis Mac Allister venceu o prêmio de melhor jogador do mês de abril no Campeonato Inglês, nesta sexta-feira. O meia do Liverpool marcou dois gols e deu uma assistência, em cinco jogos, para ajudar o clube a garantir o título da competição.

"Acho que o segredo são meus companheiros de equipe. Sempre digo que, sem eles, isso não seria possível. Jogar com esse tipo de jogadores é sempre mais fácil, porque você pode cometer um erro ou algo assim e eles estarão lá para resolver. Eles são os principais, e eu apenas tento sempre ajudar da maneira que posso", disse Mac Allister em entrevista ao site do Liverpool.

No período, Mac Allister marcou um gol na derrota do Liverpool diante do Fulham (3 a 2), deu uma assistência nos minutos finais na vitória sobre o West Ham (2 a 1) e balançou as redes na goleada contra o Tottenham, que garantiu o título do Campeonato Inglês (5 a 1).