Alerta no fim do 1º tempo: o desafio do Botafogo contra o Internacional

Início instável no Brasileirão

O confronto é fundamental para as duas equipes sonharem com posições melhores no Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Internacional ocupa o nono lugar, com 9 pontos, enquanto o Botafogo é o 12º colocado, com 8 pontos.

O encontro entre Botafogo e Internacional está marcado para este domingo, às 20 horas (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.