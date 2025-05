João Fonseca é derrotado na estreia em Roma, mas Wild avança

Foi a segunda eliminação seguida do brasileiro em uma estreia. Na semana passada, João Fonseca caiu no primeiro jogo do torneio em Estoril (Portugal), contra o holandês Jesper de Jong.

Wild vence em 3 sets

Thiago Wild superou o jogo de estreia do Masters 1000 de Roma, diante do português Nuno Borges, 40º do mundo. Em um confronto duro, o brasileiro ganhou com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.

Na próxima rodada em Roma, Wild enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime, que não precisou jogar a rodada de abertura por ser o 26º cabeça de chave do torneio.