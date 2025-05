Com reservas, Fluminense é derrotado pelo San José e perde a liderança

O Fluminense só conseguiu chegar com perigo ao ataque aos 11 minutos, em chute de Lezcano. A resposta do San Jose veio com Ferddy Roca, que finalizou sobre o travessão.

O duelo seguiu aberto em La Paz. O San Jose chegava com mais qualidade. Já o Fluminense balançou a rede com Bernal, mas o lance foi anulado por mão do volante. Assim, o confronto permaneceu empatado até o intervalo.

O segundo tempo começou com a mesma intensidade do primeiro. O San Jose chegou com perigo aos três minutos, com Becerra. Já o Fluminense respondeu em finalização de Guga.

Os donos da casa voltaram a assustar aos 15 minutos. Becerra aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Vitor Eudes. Depois, Pissano chutou com perigo, De tanto insistir, o San Jose marcou aos 23. Calero recebeu passe na área e mandou para a rede.

O revés obrigou o Fluminense a avançar com mais intensidade. Sö que os tricolores sofriam com a falta de criação. Com isso, o San Jose conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

