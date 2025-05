Athletico empata com a Chape, mas chega ao 3º jogo seguido sem vencer na Série B

Nesta quinta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebeu a Chapecoense na Ligga Arena e empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Walter Clar, enquanto Giuliano deixou tudo igual.

Com o resultado, o Furacão, que ainda desperdiçou um pênalti com Alan Kardec, chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer na competição (um empate e duas derrotas). Deste modo, se encontra em nono, agora com dez pontos. Vale destacar que se vencesse, a equipe entraria no G4. A Chapecoense, por sua vez, aparece uma posição acima, com os mesmos dez, mas saldo superior.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo dia 17 (sábado), contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida, válida pela oitava rodada da Série B, está marcada para às 18h30 (de Brasília). Pela mesma rodada da competição, a Chapecoense recebe o Cuiabá na Arena Condá. O jogo acontece no próximo dia 19 (sexta-feira), às 19h.