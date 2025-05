Alan Patrick lamenta derrota do Inter na Libertadores: "Não conseguimos reter a bola"

Jogo encerrado. pic.twitter.com/P5mVJLAKJm

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2025

Desta maneira, o Internacional deixa a zona de classificação às oitavas da Libertadores e, com cinco pontos, cai para a terceira posição do Grupo F, liderado pelo Bahia (7). Já o Atlético Nacional, que acumula seis unidades, pula para a vice-liderança. O Nacional do Uruguai, que tem quatro, é o lanterna da chave.

Antes de enfrentar o Nacional no meio da próxima semana, o Internacional volta aos gramados, no domingo (11), para enfrentar o Botafogo, às 20h (de Brasília). O jogo, válido pela oitava rodada do Brasileirão, acontece no Nílton Santos. O Atlético Nacional, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Llaneros, pelo Campeonato Colombiano.