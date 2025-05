Corinthians assina contrato profissional com meia dispensado da base sem jogar

Nesta terça-feira, o Corinthians assinou um contrato profissional com o meia Paulinho (20 anos), que em janeiro deste ano havia sido liberado da base e que não entrou em campo pelo Timãozinho. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão. O novo contrato profissional tem validade até 31 de dezembro de 2026.

A contratação consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador teve contrato com a base do Timão de junho de 2024 a janeiro de 2025 e não entrou em campo pelo clube. O meia também passou por clubes do interior de São Paulo, como o Salto FC e o Indaiatuba.

No BID do Corinthians desta terça-feira, também consta a contratação do meia Kawann Desidério, de 20 anos, vindo do Tupã. Ele tem passagem pelo União Suzano, Elosport Capão Bonito e Ponte Preta. O contrato com o Corinthians também é válido até 31 de dezembro de 2026.