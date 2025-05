Corinthians x América de Cali: confira onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Corinthians vem de vitória contra o Internacional por 4 a 2, na estreia do técnico Dorival Júnior na Arena e no Campeonato Brasileiro. O Timão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo e chegou a ter dois gols anulados, mas viu Yuri Alberto balançar as redes no fim, anotando um hat-trick e garantindo mais três pontos para a equipe na liga nacional.

Do outro lado, o América de Cali vem de quatro partidas sem derrota (duas vitórias e dois empates), uma pela própria Sul-Americana e três pelo Campeonato Colombiano, e se encontra na segunda colocação da chave, com cinco pontos, um à frente do Alvinegro.