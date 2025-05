Vasco x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo da sétima rodada do Brasileirão

Como chegam as equipes?

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. O resultado interrompeu uma sequência de sete vitórias da equipe de Abel Ferreira. Por outro lado, para voltar a vencer no torneio, o time aposta na invencibilidade como visitante na temporada.

O Vasco, por sua vez, não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória foi no dia 12 de abril, quando bateu o Sport, por 3 a 1. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, o que ocasionou a demissão do técnico Fábio Carille. Felipe Loureiro comanda o time de forma interina.

As equipes ocupam partes distintas na tabela do Brasileirão. O Palmeiras é o vice-líder, com 13 pontos, um de distância do Flamengo, primeiro colocado. Ao todo, a equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Vasco está em 11° lugar, com sete pontos a um de distância da zona de rebaixamento. Até o momento, o time carioca tem duas vitórias, um empate e três derrotas.