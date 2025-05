Grêmio x Santos: confira onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 16h (de Brasília).

Onde assistir: Premiere e Globoplay transmitirão o embate.

Na última quinta, Cleber Xavier não começou a sua trajetória como técnico da forma que gostaria. O Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota.