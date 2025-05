Corinthians bate Inter com três de Yuri Alberto e volta a vencer pelo Brasileiro

O Corinthians suou, mas derrotou o Internacional por 4 a 2 neste sábado, na estreia do técnico Dorival Júnior na Neo Química Arena e no Campeonato Brasileiro. O Timão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo e chegou a ter dois gols anulados, mas viu Yuri Alberto balançar as redes no fim, anotando um hat-trick e garantindo mais três pontos para a equipe.

O resultado faz o time do Parque São Jorge voltar a vencer no Brasileirão e o coloca no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados. O Inter, por sua vez, cai para a oitava posição, com nove.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe enfrenta o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).