Com gol de Raphinha, Barcelona vira sobre Valladolid e amplia vantagem na ponta do Espanhol

O Barcelona segue dando passos firmes para a conquista de mais um título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time catalão contou com o brilho de Raphinha e venceu o Valladolid por 2 a 1, de virada, fora de casa, pela 34ª rodada.

O atacante brasileiro buscou o empate aos nove minutos do segundo tempo, após os mandantes abrirem o placar logo aos seis minutos de jogo, com Ivan Sanchez. O gol da virada dos visitantes saiu aos 15 da etapa complementar, com Fermin Lopez.

Com o resultado, o Barcelona foi aos 79 pontos, na liderança de LaLiga. O Real Madrid aparece em segundo, com 72. Os Merengues ainda jogam na rodada, contra Celta de Vigo, em casa, na manhã deste domingo. O Valladolid é o lanterna, com 16.