Com gol de Galeno, Al-Ahli bate Kawasaki Frontale e conquista Champions da Ásia

Neste sábado, em confronto válido pela final da Champions da Ásia, o Ah-Ahli enfrentou o Kawasaki Frontale no Estádio King Abdullah Sports City, venceu por 2 a 0 e se sagrou campeão. O brasileiro Galeno e Kessié balançaram as redes para a equipe saudita.

Com o triunfo, o Al-Ahli se tornou campeão continental pela primeira vez em sua história após dois vice-campeonatos (1986 e 2012), garantiu vaga na Copa Intercontinental, que ocorre no fim do ano, e para o Mundial de Clubes de 2029.

O Al-Ahli retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 13h25 (de Brasília), quando recebe o Al Taawon, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. No domingo, às 01h05, o Kawasaki Frontale visita o Kashima Antlers, pela 15ª rodada do Campeonato Japonês.