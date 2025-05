Ceará supera Vitória e pula para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro

O Ceará superou o Vitória por 1 a 0, neste sábado, na Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CEO), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol decisivo do embate saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Marllon apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou com precisão para estufar as redes.