Benfica vence o Estoril fora de casa e dorme na liderança do Campeonato Português

O Benfica visitou o Estoril Praia, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Português. No Estádio António Coimbra da Mota, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Fredrik Aursnes e Nicolás Otamendi. Enquanto Vinicius Zanocelo descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Benfica sobe para a liderança do Campeonato Português, com 78 pontos. O vice-líder Sporting, com 75 pontos, entra em campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Gil Vicente. Por outro lado, o Estoril Praia fica na 8ª posição, com 42 pontos conquistados.

O Benfica volta a campo no próximo sábado, às 14 horas, quando recebe o Sporting, no Estádio da Luz. O Estoril Praia visita o Moreirense no dia 11 de maio, domingo, às 14 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. As duas partidas são válidas pela 33ª rodada do Campeonato Português.