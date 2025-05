Athletico-PR encerra preparação para enfrentar o Botafogo-SP; veja os relacionados

Neste sábado, no CT do Caju, o Athletico-PR encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Maurício Barbieri, o elenco do Furacão realizou exercícios de ativação e, posteriormente, foram ao gramado, onde trabalharam estratégias para o confronto.

Após o término do treinamento, os jogadores permaneceram no CT do Caju para se concentrarem. O jogo contra o Botafogo-SP acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).