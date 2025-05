Vanderlan chega a 100 jogos pelo Palmeiras e celebra marca: "Que venham muitos mais"

O lateral esquerdo Vanderlan completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O jogador, formado nas categorias de base do clube, atingiu a importante marca na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão, na última quarta-feira.

Por meio das redes sociais, o camisa 6 do Verdão registrou o feito e celebrou: "Muito feliz em completar 100 jogos por esse time gigante, Vencemos jogos, clássicos, títulos e só posso agradecer por fazer parte da história do Palmeiras! Que venham muitos mais jogos! Glória a Deus por tudo que ele faz em minha vida!", escreveu.