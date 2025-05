Ferreira perde pênalti, e São Paulo só empata com o Fortaleza em casa pelo Brasileirão

Aos 47 minutos, o São Paulo quase inaugurou o marcador no Morumbis. Alisson cobrou falta da entrada da área e mirou o ângulo direito do goleiro João Ricardo, mas viu a bola passar perto à trave e ir para fora.

No primeiro minuto da segunda etapa, o São Paulo teve, talvez, a melhor chance do jogo. André Silva lançou Lucas Ferreira em velocidade e saiu cara a cara com João Ricardo, mas o arqueiro levou a melhor no lance e defendeu. Minutos depois, o garoto arriscou de fora da área para nova defesa do goleiro do Fortaleza.

Com 14 minutos, André Silva fez o pivô e serviu lindo passe para Ferreira. O camisa 11 arrancou em velocidade, invadiu a grande área. Na hora de driblar o goleiro, o atacante foi derrubado por João Ricardo, e Wagner do Nascimento Magalhães assinalou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança, mas o arqueiro do Fortaleza caiu no canto direito e defendeu.

Aos 29 minutos, o Fortaleza voltou a assustar o São Paulo. Pikachu recebeu do lado esquerdo da área e finalizou ao gol, porém a bola desviou e foi por cima do travessão. Com 40 minutos, Deyverson ficou com sobra de bola dentro da área e apareceu livre para finalizar, mas Ruan foi providencial e conseguiu o desvio.

Nos minutos finais do jogo, o São Paulo ainda finalizou de fora da área com Luciano, mas sem sucesso. Com isso, as equipes ficaram no empate sem gols pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA