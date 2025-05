Coritiba toma virada da Ferroviária e desperdiça a chance de liderar a Série B

Nesta sexta-feira, o Coritiba sofreu uma virada da Ferroviária por 2 a 1, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O gol do Coxa foi anotado por Gustavo Coutinho, enquanto Carlão (duas vezes) cravou para os mandantes.

Desta maneira, diante da derrota fora de casa, o Coritiba permaneceu na quarta colocação da competição, com dez pontos conquistados e desperdiçou a chance de dormir na ponta da tabela. O time paranaense, aliás, pode cais algumas posições de acordo com os resultados restantes desta rodada. A Ferroviária, por sua vez, chegou aos nove pontos e foi para o 11ª lugar.

Pela sétima rodada da Série B, o Coritiba volta aos gramados no próximo dia 10, um domingo, quando visita o Goiás, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Já a Ferroviária, no dia 11, segunda-feira, visita o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).