Treino do São Paulo tem visita de campeão mundial e da Libertadores após vitória

Alex Bruno chegou ao Tricolor em 2004 após fazer parte do time do Santo André que fez história ao se sagrar campeão da Copa do Brasil de 2004 vencendo o Flamengo na final, em pleno Maracanã.

Nesta quarta-feira, o elenco do São Paulo foi dividido para os trabalhos no CT da Barra Funda. Os atletas que atuaram a maior parte do tempo contra o Náutico fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco trabalhou no gramado.

O São Paulo ainda fará mais um treinamento, nesta quinta-feira, fechando a preparação para o seu próximo compromisso na temporada, sexta, contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.