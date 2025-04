TNT Sports transmitirá in loco jogos de volta das semis da Liga dos Campeões

Na quarta-feira, PSG e Arsenal entrarão em campo na briga pela última vaga à decisão. Na partida de ida, que ocorreu na última terça-feira, os franceses se deram melhor e venceram por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres.

"A TNT Sports sempre busca fortalecer essa conexão entre os brasileiros e a Champions League, que é, sem dúvidas, a maior competição de clubes do mundo. É muito por conta disso que faremos a cobertura in loco das semifinais, trazendo a atmosfera dos estádios e esse clima de arquibancada para as nossas transmissões. Queremos colocar os nossos fãs ainda mais perto dos craques nesses dois jogaços que vão decidir os finalistas da Champions", disse Diego Vieira, head de esportes da Warner Bros. Discovery no Brasil.