Quem é Cleber Xavier? Conheça a carreira do novo técnico do Santos

Neste período, passaram por Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Wahd, Seleção Brasileira e Flamengo.

Cleber Xavier e Tite durante Brasil x México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2028

Eles ostentaram uma vasta lista de títulos: um Gaúcho e uma Copa do Brasil pelo Grêmio; uma Sul-Americana e um Gaúcho pelo Inter; dois Brasileirões, uma Libertadores, um Mundial, um Paulista e uma Recopa pelo Corinthians; um Carioca pelo Flamengo; e uma Copa América pela Seleção.

O Flamengo foi o último clube da dupla. Após a diretoria carioca decidir demiti-los, em setembro de 2024, Cleber Xavier decidiu que era hora de seguir carreira solo.

Após sete meses, então, surgiu o convite do Santos. O clube paulista vive situação delicada na temporada e aposta no ex-auxiliar para se reerguer. No Campeonato Brasileiro, o Peixe amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).