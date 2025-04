Quando Lucas volta ao São Paulo? Camisa 7 treina e pode ser relacionado contra o Fortaleza

Quando Lucas volta ao São Paulo? Essa é uma das perguntas que mais tem sido feitas por torcedores são-paulinos. A boa notícia é que o camisa 7 treinou normalmente nesta quarta-feira, dia da reapresentação do elenco no CT da Barra Funda após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, no Morumbis, na última terça, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Recuperado de um trauma no joelho direito, o atacante participou dos trabalhos com bola, indicando que já não possui restrições para jogar e, com isso, pode voltar a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para o duelo desta sexta-feira, com o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com fontes ouvidas pela Gazeta Esportiva, Lucas Moura "deitou e rolou" no treino coletivo que foi realizado especialmente para avaliar se ele teria condições de voltar à ativa já no próximo compromisso do Tricolor.