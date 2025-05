Palmeiras tem Estêvão e Vitor Roque titulares para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

O Palmeiras está escalado para sua estreia na Copa do Brasil que acontece nesta quarta-feira, contra o Ceará. O duelo de ida da terceira fase da competição acontece partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira escalou um time com mudanças em relação ao último jogo, com as entradas de Bruno Fuchs, Vanderlan, Lucas Evangelista, Estêvão e Vitor Roque na equipe titular.

Além disso, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do zagueiro Murilo entre os relacionados. O atleta recuperou-se de lesão na coxa esquerda e começa no banco de reservas.