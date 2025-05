Gutierres faz história, e Palmeiras goleia Juventude no Brasileiro feminino

O primeiro tempo começou equilibrado. Aos 34 minutos, a volante Alice, do Juventude, fez falta dura em Greicy e foi expulsa. Um minuto depois, Tainá Maranhão roubou a bola de Grazi e tocou para Amanda Gutierres, que bateu cruzado para abrir o placar.

Com uma a mais, o Palmeiras foi para cima no restante da etapa inicial. Aos 39 minutos, Greicy cruzou para Amanda Gutierres anotar o segundo com um chute forte, sem chances para a goleira Renata May.

No segundo tempo, aos nove minutos, Stefanie aproveitou passe de Tainá Maranhão para marcar o terceiro. Cinco minutos depois, após cruzamento de Andressinha, Amanda Gutierres acertou um chute no ângulo direito e assumiu a artilharia histórica do Palmeiras.