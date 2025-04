Fórmula 1 confirma renovação com GP do México até 2028

A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o Grande Prêmio da Cidade do México até 2028. O GP integra o calendário do esporte desde 2015.

Presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali celebrou a manutenção do GP por mais três temporadas.

"Estamos muito animados em anunciar que o Grande Prêmio da Cidade do México continuará a fazer parte do nosso calendário até a temporada de 2028. A Fórmula 1 é energia, paixão e emoção, e todos os anos a atmosfera única criada por nossos fãs na Cidade do México é uma das experiências mais incríveis e energéticas do nosso campeonato", afirmou Domenicali.