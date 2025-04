Em alta, Marcos Antônio conta com campanha interna para seguir no São Paulo

Marcos Antônio está em alta no São Paulo. Formando a dupla de volantes titular ao lado de Alisson, o jogador tem caído nas graças da torcida e ganhado o respeito do elenco e da comissão técnica, mas possui contrato por empréstimo com o Tricolor somente até junho deste ano. Por isso, a campanha pela sua permanência já começou internamente.

Marcos Antônio foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía comentou sobre a possível saída do atleta.

"Sou otimista. Acho que vai fechar a situação e seguir conosco. Gosto de desfrutá-lo, porque acho que está em um grande nível. Ele e o Alisson estão em grande nível. São responsáveis por grande parte do futebol que jogamos hoje. Com os inconvenientes que foram acontecendo, fomos encontrando soluções", comentou Zubeldía.